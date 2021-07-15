Шаг за шагом: СГК меняет теплосеть на улице Исакова в Барнауле

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Сибирская генерирующая компания проводит модернизацию участка тепловой сети на улице Георгия Исакова в Барнауле. Это продолжение реновации магистрального трубопровода М-332, которая началась в 2016 году. Подробнее о том, что сделано в предыдущие годы и что еще предстоит, — в нашем материале.

Тепломагистраль М-332 протяженностью 3771 метр (в однотрубном исчислении) проложена по улице Георгия Исакова — от улицы Попова до улицы Малахова. Ее ввели в эксплуатацию в 1969 году. Трубопровод обеспечивает теплом от Барнаульской ТЭЦ-3 в общей сложности 174 объекта, из которых 132 — это многоквартирные дома, где живут 32,6 тысячи барнаульцев.

За последние годы повреждений на этой теплосети происходило достаточно много, были и резонансные — во время отопительного периода и с длительным сроком отключения горячего водоснабжения и тепла. Например, в конце сентября 2015 года под отключение попала большая часть потребителей контура — 30 тысяч человек. Последний пример — порыв в районе дома №187 на улице Георгия Исакова, который в 2019 году привел к ограничению подачи тепла и горячей воды для 13,2 тысячи жителей. Ремонтные работы длились 9 часов.

В общем за период с 2018 года по середину 2021 года на М-332 обнаружено 15 повреждений, два из которых произошли во время отопительного периода.

В 2016 году Сибирская генерирующая компания приняла решение начать плановую замену этой тепломагистрали. До 2019 года включительно энергетики обновили семь участков трубопровода. Протяженность новых коммуникаций составила 1855 метров — это половина от общей протяженности магистрали. Еще два участка заменили ранее, в 2006 году. Тогда специалисты переложили более 500 метров трубопровода. В 2021 году работы продолжаются.

До сентября на участке тепловой сети вдоль домов №215 и 219 на улице Георгия Исакова будет проложено еще 234 метра новых труб диаметром 500 мм. Это позволит улучшить качество и повысить надежность теплоснабжения 19 многоквартирных домов и живущих в них 4,6 тысячи барнаульцев. С 2017 года на этом отрезке дважды происходили повреждения в период опрессовки.

Специалисты подрядной организации «БСР» уже убрали старый трубопровод на этом участке и смонтировали новую трубу. Чтобы во время ремонта не доставлять жителям этого микрорайона неудобств, тут смонтировали технологические заглушки, что позволило организовать подачу горячей воды потребителям. Благодаря этому работы ведутся без отключения ресурса. Но ограничения все же потребуются, на один день — 14 июля, чтобы после монтажа нового трубопровода ввести его в эксплуатацию.

Кроме трубопровода, на этом участке подрядчики заменят часть железобетонных лотков, в которых он уложен, запорную арматуру в тепловых камерах, компенсаторы. После окончания монтажа на трубы нанесут теплоизоляцию, а сверху вся конструкция будет покрыта гидроизоляцией.

По плану весь комплекс работ вместе с благоустройством будет выполнен до конца сентября.