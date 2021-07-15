В реке Повалиха утонул молодой парень

Место трагедии
Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю
11 июля в Алтайском крае в реке Повалиха утонул молодой 23-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
- По предварительным данным следствия, двое молодых мужчин отдыхали на берегу водоема в Первомайском районе, - рассказывают в ведомстве.
В какой-то момент один из парней, который на отдыхе находится в состоянии алкогольного опьянения, решил зайти в воду охладиться. А потом он просто пропал из поля зрения приятеля.
Тело погибшего было обнаружено только спустя два дня. По данному факту организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.