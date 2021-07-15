Коммунисты Алтая сформировали список кандидатов в депутаты АКЗС

Алтайский крайком Компартии КОММУНИСТЫ РОССИИ Фото: предоставлено пресс-службой

Алтайский крайком Компартии КОММУНИСТЫ РОССИИ сформировал список кандидатов в депутаты Алтайского краевого законодательного собрания и подал документы для заверения.

- Компартия Коммунисты России намерена в этом году получить большинство в АКЗС, поскольку наша программа нацелена на всемерную поддержку людей труда. Мы призываем всех неравнодушных людей, общественные организации и партии присоединится к формированию народного блока патриотических сил Алтайского края, целью которого мы ставим сплочение простых людей для борьбы за свое будущее и будущее наших детей, за новую жизнь при социализме, – подчеркнул первый секретарь Алтайского крайкома Компартии КОММУНИСТЫ РОССИИ.

В список для заверения вошел председатель ЦК КПКР депутат Максим Сурайкин (он возглавил его), далее идут лидер алтайских коммунистов Сергей Матасов, а также известный политик и публицист, исполнительный секретарь ЦК КПКР Сергей Малинкович.