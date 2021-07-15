В Бийске водитель Range Rover сбил водителя трамвая

Потерпевшая получила травмы ног Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 14 июля, в Бийске водитель на Range Rover сбил женщину-водителя трамвая. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Бийск».

- Toyota Probox залетел на линию, водитель трамвая сообщила диспетчеру и пошла выяснять обстоятельства, она была в жилетке, - рассказывают участники паблика.

В тот момент, когда женщина вышла из вагона, сначала она убедилась в том, что на дороге никого нет и путь безопасный, как вдруг, откуда ни возьмись, появился внедорожник, водителя которого не остановил ни знак пешеходного перехода, ни лежачие полицейские.

По другой версии, женщина стояла спиной к движению на улице Васильева, оступилась и попала под задние колеса Range Rover. Тем не менее, в итоге потерпевшая получила травмы ног.