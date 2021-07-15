29 тысяч барнаульцев досрочно получили горячую воду

Воду получили жители многоквартирных домов, а также больницы и детские сады Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники Сибирской генерирующей компании досрочно завершили ремонт после опрессовки, что позволило досрочно подключить горячую воду 29 тысячам потребителей, сообщает пресс-центр администрации города.

Накануне началось заполнение системы.

- В 15.00 заполнены теплосети, обеспечивающие ресурсом 63 многоквартирных дома, 9 детсадов, две больницы на ул. Попова, Взлетная, Шумакова, Энтузиастов, Солнечная поляна, Антона Петрова и Павловском тракте, - подчеркивают в администрации.

Так что уже сегодня вода должна быть в казанных домах. Если этого не произошло, то следует обратиться в управляющую компанию.