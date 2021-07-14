Виктор Томенко проведет прямую линию

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края проведет прямую линию. Она может состояться уже осенью, сообщает Алтапресс.

- Виктор Томенко проведет первую для себя «прямую линию» с жителями Алтайского края осенью, - пишет издание.

Формат мероприятия пока не определен, над этим вопросом идет работа. Кстати, на следующей неделе Виктор Томенко ответит на вопросы журналистов.

Ранее президент Владимир Путин после прямой линии с населением рекомендовал главам регионов не менее раза в год проводить свои прямые линии.