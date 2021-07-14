На Алтае разыскивают мужчину с татуировкой «За ВДВ»

Пропавший Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае разыскивают мужчину с татуировкой в виде парашюта и надписью «За ВДВ». Сергей Цехман пропал 9 мая в Славгороде, сообщает краевой следственный комитет.

- 9 мая Цехман Сергей Николаевич, 16.03.1978 г.р., ушел из дома в городе Славгороде и до настоящего времени его местонахождение не известно, - пишет ведомство.

В связи с его длительным отсутствием возбуждено уголовное дело об убийстве. Его приметы: на вид 45 лет, рост около175 сантиметров, худощавого телосложения, волос рыжий, глаза серые.

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