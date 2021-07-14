ВТБ Пенсионный фонд утроил объем онлайн-взносов

В первом полугодии текущего года объем пенсионных взносов, перечисленных клиентами ВТБ Пенсионный фонд на свои счета через сервис НПО-Онлайн, вырос более чем в 2,7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и превысил 61 млн рублей. Количество взносов составило более 5,3 тысячи, показав рост в 2,4 раза.

«Онлайн-сервисы – надежный и удобный инструмент для контроля пенсионного счета. Перевод услуг фонда в «цифру» является одним из основных приоритетов в нашей работе, ведь мы видим запрос людей на быстрые и максимально доступные форматы управления своими средствами. Наша готовность учитывать потребности клиентов является основой стратегии развития фонда», - отмечает Лариса Горчаковская, генеральный директор АО ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ).

Сервис «НПО-Онлайн» был запущен в 2016 году. На сегодняшний день в нем можно рассчитать размер негосударственной пенсии, заключить договор по негосударственному пенсионному обеспечению и совершать взносы онлайн. Также для оформления онлайн-взноса клиенты НПФ ВТБ могут провести платеж прямо из «Личного кабинета».

Программы негосударственного пенсионного обеспечения позволяют самостоятельно сформировать пенсионный капитал и имеют ряд преимуществ перед предлагаемыми сегодня на рынке способами долгосрочного формирования капитала, например, сохранность вложений и налоговые льготы.

По состоянию на 30 июня 2021 года активы НПФ ВТБ превышают 290 млрд рублей. Накопленная доходность, распределенная фондом на счета клиентов по негосударственному пенсионному обеспечению за последние 5 лет (2016-2020гг.), составила 41,24%, что соответствует средней ежегодной доходности в размере 7,15%. В 2020 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» в восьмой раз подряд подтвержден рейтинг максимальной надежности ВТБ Пенсионный фонд. Национальное рейтинговое агентство также в 2020 году присвоило фонду рейтинг максимальной надежности и качества услуг.