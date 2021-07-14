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Общество14 июля 2021 11:28

Мощный град побил окна в сельской школе на Алтае

Ледяные горошины невероятных размеров также атаковали огороды сельчан
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Град

Град

Фото: скриншот с видео

Вчера, 13 июля, на село Камышенка Завьяловского района обрушились град и сильный ветер. Как сообщили в районной администрации, стихия побила окна в местной школе.

- Пострадали личные усадьбы и частично задело школу, а именно, в СОШ град разбил несколько окон. Данный факт находится на контроле в Администрации района, - отметили в аккаунте администрации Завьяловского района в инстаграме.

В скором времени рабочие восстановят стеклопакеты. Также чиновники опубликовали фото и видео бури.