Мощный град побил окна в сельской школе на Алтае

Град Фото: скриншот с видео

Вчера, 13 июля, на село Камышенка Завьяловского района обрушились град и сильный ветер. Как сообщили в районной администрации, стихия побила окна в местной школе.

- Пострадали личные усадьбы и частично задело школу, а именно, в СОШ град разбил несколько окон. Данный факт находится на контроле в Администрации района, - отметили в аккаунте администрации Завьяловского района в инстаграме.

В скором времени рабочие восстановят стеклопакеты. Также чиновники опубликовали фото и видео бури.