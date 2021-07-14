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Общество14 июля 2021 10:17

В Барнауле подсчитали затраты на перевозку пассажиров электротранспортом

Стоимость проезда одного пассажира оценивается почти в 25 рублей
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Это не приведет к увеличению стоимости проезда.

Это не приведет к увеличению стоимости проезда.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле подсчитали затраты на перевозку пассажиров электротранспортом. Стоимость проезда одного пассажира оценивается почти в 25 рублей. Данные опубликованы в постановлении мэрии.

- Постановляю утвердить затраты на перевозку одного пассажира и одного места багажа электрическим транспортом Барнаула в размере 24,91 руб, - говорится в документе, подписанном мэром города.

В мэрии также заверили, что на горожанах это не отразится и к увеличению стоимости проезда не приведет.