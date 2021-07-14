женщину госпитализировали. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле дерево упало на идущую по тротуару женщину. ЧП произошло 12 июля на улице Тимуровской в около 10 часов утра. Об этом сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

- Потерпевшая шла по тротуару мимо дома №44 по ул. Тимуровская в сторону ул. Эмилии Алексеевой, - пишет канал.

Как установили полицейские, ранее дерево было спилено сотрудниками УК «КРОНА». Они оставили ствол высотой около 2,5 метров, корневая система которого с течением времени сгнила, и оно упало. Женщину госпитализировали с переломами в горбольницу №1.