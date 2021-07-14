«Комсомольская правда» публикует прайс-лист на размещение материалов РГ «Дельфин»

Сведения по изготовлению и размещению агитационных материалов на территории Алтайского края, на билбордах и остановочных павильонах в период избирательной компании по выборам депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов Государственной думы РФ 19.09.2021г.

- Стоимость монтажа от 500 руб. до 2500 руб.

- Стоимость размещения от 4000 руб. до 45000 руб.

- Стоимость печати от 500 руб. до 3000 руб. *Условия оплаты: предоплата в размере 100% в соответствии с законодательством о выборах.

Контакты

ООО «Дельфин» Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев 115А, оф. 306

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