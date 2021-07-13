Бийчанин пытался дать взятку полицейскому

Мужчина должен выплатит штраф Фото: Олег УКЛАДОВ

57-летнего жителя Бийска признали виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД, пишет Следком региона.

– Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 года на Чуйском тракте сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. В машине не было тахографа, водителя пригласили в патрульную машину для составления административного материала. Не желая быть привлеченным к ответственности, мужчина положил деньги на панель между водительским и пассажирским сидением и попросил не документировать обстоятельства административного правонарушения, – отметили в ведомстве.

Полицейский отказался принять взятку. В итоге суд признал бийчанина виновным и назначил ему штраф в 10 тыс. рублей.