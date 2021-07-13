Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 13 июля 2021 года составило 3611

За стуки умерли 20 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 13 июля скончались 3611 человек с коронавирусом, в том числе 2609 случаев от COVID-19, 1002 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 20 человек с коронаврусом. 19 скончались из-за COVID-19, а один – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 57227, в том числе 3870 детей.

Из общего числа заболевших 689 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 35276 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 57227 заболевших: 14425 – у больных внебольничной пневмонией, 34609 – у заболевших ОРВИ, в 8193 случаях – бессимптомное течение.