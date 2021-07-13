Два участка на проспекте Калинина перекроют в Барнауле

Из-за перекрытия временно изменят схему движения автобусов
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле на несколько дней перекроют движение на проспекте Калинина, сообщает мэрия города.
– В связи с проведением работ по ремонту тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части проспекта Калинина, в районе здания №20, с 21 часа 23 июля до 00:00 часов 25 июля, – добавили в горадминистрации.
Из-за перекрытия временно изменят схему движения автобусов. Новую схему можно найти здесь.
Автомобилистов просят быть внимательными и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.