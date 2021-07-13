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Общество13 июля 2021 10:38

Два участка на проспекте Калинина перекроют в Барнауле

Автомобилистов просят быть внимательными
Константин Санталов
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Из-за перекрытия временно изменят схему движения автобусов

Из-за перекрытия временно изменят схему движения автобусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на несколько дней перекроют движение на проспекте Калинина, сообщает мэрия города.

– В связи с проведением работ по ремонту тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части проспекта Калинина, в районе здания №20, с 21 часа 23 июля до 00:00 часов 25 июля, – добавили в горадминистрации.

Из-за перекрытия временно изменят схему движения автобусов. Новую схему можно найти здесь.

Автомобилистов просят быть внимательными и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.