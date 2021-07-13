Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 июля 2021 года составило 57227

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 июля 2021 года увеличилось на 256 человек и составляет 57227 случаев инфицирования, в том числе 3870 детей, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 13 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3048 человек. Кроме того, 821 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.Количество тяжелобольных – 587, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 195, – отметили в оперштабе.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 91, Бийск – 24, Рубцовск – 22, Камень-на-Оби, Новоалтайск – по 9 заболевших, Крутихинский район – 7, Заринск, Славгород, Ключевский район – по 6 забоевших, ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Чарышский, Шелаболихинский район – по 5 заболевших, Алейский, Егорьевский, Локтевский, Первомайский, Тальменский, Топчихинский, Усть – Пристаньский район – по 4 заболевших, Змеиногорский, Краснощековский, Рубцовский, Тюменцевский, Шипуновский район – по 3 заболевших, Каменский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский район – по 2 заболевших, Благовещенский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Угловский, Хабарский район – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 46 человек. Всего вылечившихся – 47679.