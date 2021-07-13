Серийного похитителя велосипедов задержали в Барнауле

Он успел украсть три велосипеда Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в краже нескольких велосипедов. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– По данным полиции, мужчина заходил в подъезды домов и похищал оставленные на лестничных площадках велосипеды. Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Барнаулу задержали подозреваемого, – добавили в ведомстве.

Полицейские установили, что в конце июня в течение двух дней мужчина заходил в подъезд одного и того же многоквартирного дома. Там с помощью бокорезов перекусывал противоугонный трос, забирал велосипеды и продавал их. Сумма ущерба в двух случаях составила около 40 тыс. рублей. Третий похищенный велосипед стоимостью 100 тыс. рублей мужчина не успел продать.

Полицейские возбудили уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.