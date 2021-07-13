Пострадавшую на барнаульском батуте девочку выписали из больницы

Ребенку предстоит долгое лечение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле четырехлетнюю девочку, которая получила серьезные травмы при опрокидывании батута, выписали из больницы. Ребенку предстоит долгое лечение и восстановление, сообщают «Вести Алтай».

– Сейчас она находится дома. Ребенок восстановился в плане речи, в плане слуха, она слышит, разговаривает, родители даже порадовали тем, что она запоминает и рассказывает маленькие стихотворения. Сможет ли она ходить и как это все будет, это, конечно, сейчас вопросы, – сказала председатель краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова.

Напомним, ЧП с батутом в Барнауле произошло 30 мая рядом с ТЦ «Район» в районе Докучаево. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Батут ветром подняло в воздух, отнесло к трамвайным путям и в этот момент с аттракциона упали двое детей. Сильнее всего пострадала четырехлетняя девочка