С 1 июля в МФЦ можно получить еще пять услуг налоговой службы

С 1 июля расширяется список услуг Управления Федеральной налоговой службы, которые можно будет получить в МФЦ.

Речь идет о получении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, доступа к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц, возможности оповестить налоговую инспекцию об адресе для направления по почте документов по налогам и сборам. Сделать это могут как физические лица, так и предприниматели, адвокаты, нотариусы.

Эти услуги будут предоставляться в 43 филиалах МФЦ в районах Алтайского края и в г. Яровое – там, где на данный момент не действуют налоговые инспекции или представительства ФНС. С полным списком филиалов можно ознакомиться по ссылке.

Еще одна услуга – прием уведомлений о переходе на упрощенную систему налогообложения – будет оказываться во всех без исключения филиалах МФЦ в Алтайском крае