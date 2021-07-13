В январе-июне физлица-клиенты ВТБ на 28% увеличили объем вложений в инвестпродукты

Объем клиентских активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции в I полугодии 2021 года вырос на 18%, до 4 трлн рублей. Наиболее активный рост пришелся на сегмент физических лиц: их активы увеличились на 28%, до 2,3 трлн рублей. Юридические лица увеличили объем вложений под управлением ВТБ Капитал Инвестиции на 7%, до 1,7 трлн рублей. Число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции достигло 1,6 млн, увеличившись за полгода на 35%.

Высокую динамику росту бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции обеспечили современный и надежный сервис, благодаря непрерывной работе над усовершенствованием мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции, и постоянная актуализация продуктовых предложений. В частности, одним из наиболее активно развивающихся направлений являются коллективные инвестиции.

Линейка ПИФов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции достигла по итогам первого полугодия более 60 фондов. Чистое привлечение в эти инвестпродукты за первые 6 месяцев 2021 года почти вдвое превысило показатели за аналогичный период 2020 года: 37 млрд рублей против 20 млрд рублей. По итогам июня стоимость чистых активов (СЧА) ПИФ ВТБ Капитал Инвестиции выросла на 30%, до 221,8 млрд руб. По открытым фондам рост составил 23%, их СЧА увеличилось до 185,1 млрд рублей. При этом средний объем портфеля ОПИФ на одного клиента вырос до 1,71 млн руб. по итогам июня с 1,62 млн руб. на конец декабря 2020 г. Открытые фонды (ОПИФ) ВТБ Капитал Инвестиции по итогам I полугодия текущего года стали лидерами среди аналогов по стоимости активов в них, по данным Investfunds. ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» лидирует по доходности за первую половину 2021 года среди крупных публичных портфелей рублевых облигаций.

В два раза выросли торговые обороты клиентов ВТБ Капитал Инвестиции по брокерским счетам: в среднем в день в I полугодии 2021 г. они совершали 916 тыс. сделок на общую сумму порядка 128 млрд рублей. В январе-июне 2020 г. аналогичные показатели составляли 479 тысяч сделок и 65 млрд рублей.

Доходы ВТБ Капитал Инвестиции за 6 месяцев 2021 года достигли порядка 14 млрд рублей, что в 1,8 раз больше, чем за январь-июнь 2020 года.

«Наши показатели свидетельствуют о том, что интерес к рынкам капитала у населения продолжает расти, темпы этого роста не снижаются, частных инвесторов в России становится все больше. Мы стремимся удовлетворить этот спрос и остаемся верны нашему принципу – инвестирование должно быть доступным, прозрачным и безопасным, потому продолжаем работать не только на улучшение наших сервисов, но и расширяем информационную поддержку клиентов. Так, в июне мы запустили утренний подкаст от ВТБ Капитал Инвестиции про ситуацию на рынках с экспертной оценкой. Развитие цифровых технологий, качественная аналитика и широкая продуктовая линейка являются одними из основных факторов нашего успеха, которые позволяют нам демонстрировать темпы роста, выше среднерыночных», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.