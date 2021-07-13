На Алтае выросла естественная убыль населения

Число зарегистрированных умерших в Алтайском крае в январе-мае выросло на 2710 и составило 15836 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Росстат опубликовал предварительные данные по некоторым демографическим показателям за январь-май 2021 года. Из этой информации следует, что в регионе выросла естественная убыль населения, сообщает минсоцзащиты Алтайского края.

– По оперативным данным за январь-май 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано родившихся 7565, что на 458 детей меньше, чем в январе-мае 2020 года. За январь-май 2020 года родилось 8023 младенца, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что число зарегистрированных умерших в Алтайском крае в январе-мае выросло на 2710 и составило 15836 человек, (за аналогичный период прошлого года – 13126 человек). Естественная убыль населения в регионе за январь-май составила 8271 человек (за аналогичный период 2020 года – 5103 человека).

В Росстате добавили, что тенденция увеличения числа умерших, наблюдающаяся в Алтайском крае, также характерна для других регионов Сибирского федерального округа и России в целом.