Погода в Алтайском крае 13 июля 2021: дожди и до +30 градусов

В краевой столице кратковременный дождь, гроза, возможен град Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае во вторник, 13 июля, воздух прогреется до +25...+30 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Во вторник в отдельных районах региона кратковременные дожди, грозы, град. В утренние часы местами туман. В крае будет дуть южный ветер 4-9 м/с, местами порывы 14 м/с, – добавили синоптики.

В Барнауле днем 13 июля прогнозируют +25...+27 градусов. Кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный 2-7 м/с.