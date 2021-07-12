Житель Бийска обвиняется в изнасиловании бывшей жены

Уголовное дело направлено в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Бийска обвиняется в сексуальном насилии над бывшей супругой, соединенном с угрозой убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

– По данным следствия, в городе Бийске в апреле 2021 года обвиняемый пришел в квартиру бывшей супруги, в которой она проживала с тремя малолетними детьми, – сообщают в пресс-службе краевого СК.

Будучи пьяным, мужчина силой отвел женщину в ванную комнату, угрожая отверткой. Там он ее изнасиловал.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, убеждая, что все произошло по обоюдному согласию. Однако собранные доказательства говорили об обратном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.