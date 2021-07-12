Новосибирский альпинист разбился на леднике в Горном Алтае

Сейчас на территории действует штормовое предупреждение. Фото: Олег УКЛАДОВ

10 июля новосибирский альпинист Георгий Шевелев сорвался при восхождении на ледник Актру. Как сообщает NGS, тело погибшего не могут вывезти с места происшествий из-за погодных условий. Георгию Шевелеву было 32 года, он состоял в секции горного туризма НГУ.

– Как рассказали очевидцы МЧС, турист сорвался из-за камнепада. С места падения до того места, где находится тело туриста, около 700 метров. Место, где сейчас лежит его тело, называют «горным цирком», – пишет издание.

Участники группы сообщают, что никакого камнепада не было, и турист просто оступился и пролетел 300 метров по крутому склону. Больше никто из группы альпинистов не пострадал.

В МЧС по Республике Алтай, сообщили, что тело погибшего эвакуируют, как только наладятся погодные условия. Сейчас на территории действует штормовое предупреждение – ожидаются сильные ливни и ветер.