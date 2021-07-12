В протоке Оби в Барнауле утонул восьмилетний ребенок

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле восьмилетний мальчик утонул в протоке Оби. О происшествии сообщает пресс-служба регионального Следкома.

– Вечером семья с тремя несовершеннолетними детьми отдыхали на берегу протоки реки Обь в городе Барнауле. Дети играли у водоема под присмотром родителей, но в какой- то момент взрослые потеряли из виду восьмилетнего сына, – рассказали в краевом СК.

Тело ребенка обнаружили в воде спустя некоторое время. По данному факту на сегодняшний день следователи проводят доследственную проверку.

В ведомстве обращают внимание на то, что купать нужно строго в оборудованных для этого местах. Также во время купания взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка и обеспечить его плавсредствами.