Украденные из ювелирного магазина драгоценности не были застрахованы

Злоумышленники сделали дыру в стене. Фото: Unusual Crimes Barnaul

Украденное золото из ювелирного магазина в барнаульском ТЦ «Лето» не было застраховано. Об этом сообщает «МК на Алтае» со ссылкой на свои источники.

– Кроме этого инсайдеры сообщили, что в отделе драгоценностей не сработала сигнализация, поэтому злоумышленникам не составило труда туда попасть. Предположительно, грабители действовали по наводке, - пишет издание.

Напомним, ночью 9 июня неизвестные прорезали дыру в стене торгового центра «Лето», пробрались в ювелирный магазин и унесли драгоценностей на 6 млн рублей. Пропажу обнаружили только утром. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.