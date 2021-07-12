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Спорт12 июля 2021 11:45

Сельскую и олимпиаду городов отменили на Алтае из-за коронавируса

Скорее всего, их проведут в 2022 году
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Олимпиаду отменяют уже второй год подряд

Олимпиаду отменяют уже второй год подряд

Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае на год перенесли Олимпиаду сельских спортсменов и Олимпиаду городов. Об этом в понедельник, во время онлайн-конференции рассказал министр спорта региона Алексей Перфильев.

- До последнего мы держали это решение на кончике пера, но, к сожалению, учитывая неблагополучную эпидобстановку, мы вынуждены говорить о переносе спортивных мероприятий номер один и номер два. Речь идет об Олимпиаде городов и об Олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края, - говорит Алексей Перфильев.

По его словам, перенос также как и в прошлом году связан со сложной эпидобстановкой, вызванной распространением коронавируса.

Напомним, Х летняя Олимпиада городов Алтайского края должна была пройти в Заринске с 15 по 18 июля. Олимпиада сельских спортсменов Алтая, должна была состояться с 22 по 25 июля в Мамонтово.