Сельскую и олимпиаду городов отменили на Алтае из-за коронавируса

Олимпиаду отменяют уже второй год подряд Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае на год перенесли Олимпиаду сельских спортсменов и Олимпиаду городов. Об этом в понедельник, во время онлайн-конференции рассказал министр спорта региона Алексей Перфильев.

- До последнего мы держали это решение на кончике пера, но, к сожалению, учитывая неблагополучную эпидобстановку, мы вынуждены говорить о переносе спортивных мероприятий номер один и номер два. Речь идет об Олимпиаде городов и об Олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края, - говорит Алексей Перфильев.

По его словам, перенос также как и в прошлом году связан со сложной эпидобстановкой, вызванной распространением коронавируса.

Напомним, Х летняя Олимпиада городов Алтайского края должна была пройти в Заринске с 15 по 18 июля. Олимпиада сельских спортсменов Алтая, должна была состояться с 22 по 25 июля в Мамонтово.