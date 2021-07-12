Губернатор Виктор Томенко посетил с супругой выставку «Аз.Арт.Сибирь» в Барнауле

Выставка «Аз.Арт.Сибирь». Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в выходной день посетил с супругой выставку «Аз.Арт.Сибирь», представленную в «Титов Арене». О впечатлениях от увиденного он рассказал на своей странице в Instagram.

– Два часа прошли на одном дыхании. Экспозиция получалась разнообразной: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Поразил и масштаб: более 300 молодых авторов представили свои произведения, – написал Томенко.

Глава региона отметил, что «благодаря таким выставкам видишь, какие таланты рождает сибирская земля».

Напомним, выставка «Аз.Арт.Сибирь» проходит уже в десятый раз. Ознакомиться с работами молодых автором может любой желающий. Выставка будет работать в «Титов-Арене» до 30 июля. Время работы: с 10:00 до 19:00. Вход свободный.