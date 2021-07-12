В Барнауле проведут пожарные учения на базе «Титов Арены»

Граждан просят соблюдать спокойствие. Фото: Татьяна Гейнрих

13 июля в Алтайском крае на территории пожарно-спасательных гарнизонов проведут пожарные учения. В Барнауле они пройдут на базе «Титов Арены», сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– В каждом пожарно-спасательном отряде для проведения тренировки выбраны социально значимые объекты, объекты с массовым пребыванием людей, образовательные, производственные и лечебные учреждения, – поясняют в пресс-службе ведомства.

Также условные пожары спасатели ликвидируют в Зональном многофункциональном культурном центре, в одном из корпусов «Алтай-Кокса» в Заринске, а также в змеиногорской городской администрации.

Граждан просят соблюдать спокойствие.