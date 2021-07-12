Алтай-Кокс готовится отметить День металлурга в смешанном формате

Фото предоставлено пресс-службой

Праздничные мероприятия ко Дню металлурга пройдут на Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) онлайн и офлайн, последние - с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и указа Губернатора Алтайского края в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

16 июля в 10 часов на площади заводоуправления откроют фотогалерею почета, а в 15 часов на предприятии проведут торжественное собрание с награждением лучших сотрудников. В программе – выступление музыкантов Барнаульского духового оркестра.

В зрительном зале будут соблюдаться санитарные нормы и рекомендации к проведению массовых мероприятий - заполняемость 50%, масочный режим, термометрия, антисептики и обработка контактных поверхностей.

Фото предоставлено пресс-службой

На корпоративном портале сотрудники могут поучаствовать в онлайн-марафоне «Километры будущего». Жителям Заринска предлагают присоединиться к команде НЛМК и вместе поставить рекорд – пробежать 50 000 км за месяц. Вклад каждого спортсмена считает специальная программа, зарегистрироваться можно на сайте «Виртуальный город» https://nlmk2020.ru/stadion

На уникальной платформе виртуального города НЛМК https://nlmk2020.ru/ можно посетить локации города металлургов, где каждая - приключение со своими онлайн активностями, конкурсами и викторинами. Среди них школа металлургов, аллея звезд производственной системы, академия безопасности, телецентр и другие виртуальные объекты.

К празднику сотрудникам предприятия традиционно выплатят денежную премию.