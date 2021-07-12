В Алтайском крае зафиксировали новый антирекорд третьей волны по количеству случаев COVID-19

В ковидных госпиталях остаются свободными 472 койки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 249 новых случаев заболевания коронавирусом. Этот показатель стал рекордным для третьей волны пандемии в регионе. Согласно коронавирусной статистике Яндекса, во вторую волну число новых заболевших доходило до 305 за день.

– За прошедшие сутки выздоровело 42 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19-10. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 56 971 человек, – говорится в сводке регионального оперштаба по борьбе с инфекцией.

На сегодняшний день в крае насчитывается 565 тяжелобольных пациентов, из них 195 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 472 койки