В СФУ рассказали о программе поддержки абитуриентов

Фото предоставлено СФУ

Стипендия в размере 24000 рублей, места в общежитиях «Комфорт+» и личный наставник-преподаватель. В Сибирском федеральном университете рассказали о новой программе поддержки абитуриентов.

Комплекс мер «Университетская долина» включает три пакета: «Стипендия+» (24000 руб. в 1 год обучения), «Комфорт+» (проживание в общежитии повышенной комфортности с бесплатным «Интернетом» на все годы обучения), «Лидер+» (за студентом закрепят научного наставника для продвижения в исследовательской, научной и образовательной деятельности на все годы обучения).

Студенты с ЕГЭ от 90 баллов (математика, информатика, физика, биология, география, химия) получают пакет «Стипендия+». Программа «Комфорт+» доступна для иногородних, преодолевших средний балл, а «Лидер+» - обладателю самого высокого рейтинга на каждом направлении подготовки и специальности.

Фото предоставлено СФУ

Действует программа повышенных стипендий для первокурсников, зачисленных на бюджет. Стипендия стобалльников - 7200 рублей, победителей международных и всероссийских олимпиад – 8400, поступающих на приоритетные направления подготовки и специальности – 4800, если средний балл по результатам вступительных испытаний будет не менее 65 баллов.

Для поступающих на платное обучение в зависимости от баллов ЕГЭ стоимость года обучения может быть снижена до 50%, и на 10% для тех, кто воспользовался образовательным кредитом. Предоставляется льготный кредит с господдержкой от Сбербанка с фиксированной ставкой 3% годовых. Первый взнос - от 40% стоимости обучения за семестр.

Подать документы можно через АИС «Абитуриент», «Госуслуги», по почте или в вузе. Подробности на сайте для абитуриентов. Какие документы - узнайте на сайте СФУ.

Контакты: 8-800-550-22-24 (с мобильного *4024), zayavlenie@sfu-kras.ru.

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