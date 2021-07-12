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Общество12 июля 2021 7:46

Коммунальщики перекрасили зебру в Бийске, которую нанесла пенсионерка

Пешеходный переход сделали по требованиям ГОСТа
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Подрядная организация обозначила пешеходный переход по всем требованиям ГОСТа.

Подрядная организация обозначила пешеходный переход по всем требованиям ГОСТа.

Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске на перекрестке Пугачева-Ломоносова коммунальщики нанесли дорожную разметку, сообщает «Бийский рабочий». Именно на этом месте «зебру» на пешеходном переходе нарисовала неравнодушная пенсионерка, которая увидела, что полоски поблекли.

– В минувшую субботу, подрядная организация обозначила пешеходный переход по всем требованиям ГОСТа с использование светоотражающей краски, – сообщает издание.

Стирать нанесенную пенсионеркой краску не пришлось, так как за месяц она практически полностью стерлась.