Коммунальщики перекрасили зебру в Бийске, которую нанесла пенсионерка

Подрядная организация обозначила пешеходный переход по всем требованиям ГОСТа. Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске на перекрестке Пугачева-Ломоносова коммунальщики нанесли дорожную разметку, сообщает «Бийский рабочий». Именно на этом месте «зебру» на пешеходном переходе нарисовала неравнодушная пенсионерка, которая увидела, что полоски поблекли.

– В минувшую субботу, подрядная организация обозначила пешеходный переход по всем требованиям ГОСТа с использование светоотражающей краски, – сообщает издание.

Стирать нанесенную пенсионеркой краску не пришлось, так как за месяц она практически полностью стерлась.