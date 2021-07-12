Коммунальщики перекрасили зебру в Бийске, которую нанесла пенсионерка

Подрядная организация обозначила пешеходный переход по всем требованиям ГОСТа.
Фото: Анна СЕМИНА
В Бийске на перекрестке Пугачева-Ломоносова коммунальщики нанесли дорожную разметку, сообщает «Бийский рабочий». Именно на этом месте «зебру» на пешеходном переходе нарисовала неравнодушная пенсионерка, которая увидела, что полоски поблекли.
– В минувшую субботу, подрядная организация обозначила пешеходный переход по всем требованиям ГОСТа с использование светоотражающей краски, – сообщает издание.
Стирать нанесенную пенсионеркой краску не пришлось, так как за месяц она практически полностью стерлась.