Алтайские ТЭЦ за полугодие нарастили выработку тепла и электроэнергии

Алтайские ТЭЦ СГК за первое полугодие 2021 года выработали на 4,6% больше электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года. Этот объем обеспечил около половины потребленного на территории двух Алтаев ресурса. Выработка тепловой энергии также выросла – на 17,1%.

За январь-июнь 2021 года станции СГК в Барнауле, Бийске и Рубцовске произвели 2588,8 млн кВт*ч электрической энергии. При этом потребление ресурса в Алтайской энергосистеме, куда входят Алтайский край и Республика Алтай, по данным ОДУ Сибири составило 5445,1 млн кВт*ч.

Наибольший объем выработки в этот период обеспечила Барнаульская ТЭЦ-3, которая произвела 1108,7 млн кВт*ч электроэнергии. Показатель на 4,5% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Барнаульская ТЭЦ-2 произвела 593 млн кВт*ч электроэнергии – рост к прошлому году на 19,4%, Бийская ТЭЦ – 869 млн кВт*ч, снижение на 4,2%. Свой вклад в общий объем внесла и рубцовская Южная тепловая станция, где турбогенератор был установлен в 2018 году. За полгода предприятие выработало 17,9 млн кВт*ч в 1,5 раза увеличив объем производства к январю-июню 2020 года.

В июне четыре станции СГК на Алтае произвели 257,9 млн кВт*ч электроэнергии, что на 19,2% больше, чем в июне 2020 года.

Суммарная выработка тепловой энергии СГК в регионе за полугодие выросла на 17,1% - до 4,6 млн Гкал. Такой рост связан с более низкой температурой воздуха в первом квартале 2021 года относительно 2020 года. Средняя температура наружного воздуха в январе-марте текущего года была почти в 2 раза ниже, чем в предыдущем и составила -12 градусов Цельсия против -7 градусов .