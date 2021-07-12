Погода в Алтайском крае на 12 июля 2021 года: температура поднимется до +28

В Барнауле воздух прогреется до +28. Фото: Олег УКЛАДОВ

12 июля в Алтайском крае ожидается жаркая и ветреная погода. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального ЦГМС.

– Температура +23,+28 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в предгорьях местами сильные и очень сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с, – рассказали в краевом Гидрометцентре.

В Барнауле воздух прогреется на том же уровне, что и по краю – до +25, +28 градусов. При этом ожидается сухая погода. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с.