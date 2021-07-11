С 12 июля частично отключат горячую воду в контуре ТЭЦ-3 Барнаула

С 12 по 15 июля в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 частично отключат горячую воду Фото: Олег УКЛАДОВ

С 12 по 15 июля в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 частично отключат горячую воду. Это необходимо для устранения оставшихся повреждений на сетях и ввода в эксплуатацию участков после капремонтов и реконструкции, сообщили в СГК.

- Всего в контуре 1457 многоквартирных и 337 частных домов, 86 детсадов, 66 школ, 37 больниц и 366 административных зданий. Это порядка 379 тысяч жителей. Почти 112 тысяч барнаульцев отключение горячей воды обойдет стороной, - сказали в пресс-службе компании.

Также ремонтные работы пройдут и на самой Барнаульской ТЭЦ-3 - их тоже невозможно выполнить без прекращения подачи воды.

Все адреса, где отключат воду, отмечены на карте.