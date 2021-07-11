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Здоровье11 июля 2021 13:43

Барнаульцы вышли на серию одиночных пикетов против принудительной вакцинации

Ранее администрация отказала в проведении пикета
Александра Сапожкова
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Вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса

Фото: Олег УКЛАДОВ

11 июля барнаульцы вышли с плакатами против принудительной вакцинации, сообщается в группе Инцидент Барнаул.

- Несмотря на отказ администрации в проведении пикета, барнаульцы вышли на серию одиночных пикетов (одиночные согласовывать не нужно - прим. ред.), - пишут в паблике.

Ранее акция планировалась на 11 июля, и мэрия разрешила ее проведение, но затем отозвала свое же разрешение. Якобы это было связано с новыми ковидными ограничениями. Активистам пояснили, что изначально разрешение было выдано до того, как губернатор внес изменения в «ковидный» указ, согласно которым массовые мероприятия в регионе запрещены.

Организаторам пикета сообщили, что они смогут повторно подать уведомление о проведении акции после того, как ограничительные меры будут сняты.