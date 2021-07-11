247 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано на Алтае

Статистика по коронавирусу в Алтайском крае на 11 июля 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

247 новых случаев ковида выявлено в Алтайском крае за прошедшие сутки, сообщает 11 июля региональный оперштаб. Общее же число заболевших с начала пандемии составляет 56 722 человек, в том числе 3 835 детей.

- Выздоровело за сутки 46 пациентов (всего 47 591), умерло 13 инфицированных (всего 3 579), непосредственно от коронавируса 12 (всего 2 580), - отметили в штабе.

По состоянию на 11 июля на лечении в инфекционных госпиталях с ковидом лежат 2953 человека, с пневомнией - 725. Количество тяжелобольных – 561, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 184. 100 бессимптомных вирусоносителей находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 645 пациентов с пневмонией также проходят долечивание в условиях стационара на дому.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 634 810 человек. Среднесуточный охват тестированием - 5592 человека в день.