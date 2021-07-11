На Алтае пропала девочка-подросток с рыжими волосами

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Алтайском крае разыскивают 17-летнюю Елизавету Сушенцову. Девочка 9 июля ушла из дома и не вернулась, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

- Помогите найти подростка! Девочке 17 лет, 9 июля около 9 часов она ушла из дома. С тех пор её местонахождение неизвестно, - говорят волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавая, рыжие волосы, каре-зелёные глаза. Была одета в чёрную футболку, голубую толстовку и такого же цвета джинсы и чёрные кроссовки.

Волонтеры просят сообщать любую информацию по тел. 8-800-700-54-52 или 112.