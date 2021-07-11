МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде 11 июля

11 июля в Алтайском крае ожидаются грозы, сильный ветер, град Фото: Олег УКЛАДОВ

Управление МЧС по Алтайскому краю предупреждает жителей региона о непогоде. 11 июля ожидаются грозы, сильный ветер, град, сообщается на сайте ведомства.

- При этом местами в крае сохраняется высокая пожароопасность - четвертый класс горимости, - отмечают спасатели.

При усилении ветра МЧС советует дома закрыть все окна и не выходить на улицу. Автомобиль следует парковать подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций. Также в пожароопасный сезон нельзя разводить костры, жечь мусор или траву - это может привести к серьезному пожару.

В случае экстренных происшествий звоните по тел. 112.

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