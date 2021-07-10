Погода в Алтайском крае на 11 июля 2021 года

Погода в Барнауле. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайском крае 11 июля 2021 года ожидаются дожди, грозы и ветер. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

- 11 июля в Алтайском крае ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы, - рассказали спасатели.

В предгорьях местами будут сильные дожди и град. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. При грозах местами порывы ветра будут усилены до 20 м/с. Температура ночью составит +11,+16 гр., днём - до +24,+29 гр.

В Барнауле погода будет более спокойной. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью составит +13,+15 гр., днём: +25,+27 гр.