У женщины были сбережения. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пенсионерка перевела мошенникам более 500 тысяч рублей. Ей позвонили и сказали, что кто-то пытается оформить на неё кредит, рассказали полицейские.

- Мошенник представился сотрудником банка, сказал, что деньги нужно «спасти», но для этого нужно обновить счёт, снять все деньги и перекинуть на другие реквизиты, - пишет региональное МВД.

У нее были сбережения в сумме 488 тыс. рублей на ремонт в квартире, еще 78 тыс.рублей она оформила в кредит. По факту возбуждено уголовное дело.