Улицу Песчаную закроют для проезда в Барнауле

Ограничение будет действовать 10 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле частично перекроют проезд по улице Песчаной. Это связано со строительством теплосети. Ограничение будет действовать до 22.00 10 июля, сообщает администрация города.

- В связи с проведением работ по строительству тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части ул.Песчаной в районе здания №180, - рассказали в мэрии

Участников движения просят быть внимательными и заранее выбирать пути для объезда.