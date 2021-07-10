Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июля 2021 10:42

Улицу Песчаную закроют для проезда в Барнауле

Это связано со строительством теплосети
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ограничение будет действовать 10 июля.

Ограничение будет действовать 10 июля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле частично перекроют проезд по улице Песчаной. Это связано со строительством теплосети. Ограничение будет действовать до 22.00 10 июля, сообщает администрация города.

- В связи с проведением работ по строительству тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части ул.Песчаной в районе здания №180, - рассказали в мэрии

Участников движения просят быть внимательными и заранее выбирать пути для объезда.