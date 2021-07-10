Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 июля 2021 года: 56 475

Ситуация с ковидом на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае на 10 июля 2021 года таковы: общее число заболевших ковидом составило 56 475 человек. Только за минувшие сутки прирост составил 239 человек. Об этом сообщает оперативный штаб на официальном сайте региона.

- За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели 53 пациента. Зарегистрировали 15 смертельных случаев, - говорится в сводке.

Большинство заболевших приходится на Барнаул, как самый крупный город края. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 547 человек.