В связи с этим изменится движение автобусов №41.

В Барнауле перекроют улицу Ядринцева в районе пересечения с улицей Папанинцев. Ограничения будут действовать с 20 июля по 30 сентября, сообщает пресс-центр мэрии.

- В связи с проведением работ по ремонту тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине переулка Ядринцева, в районе пересечения с ул. Папанинцев, с 8.00 20 июля до 17.00 30 сентября, - рассказали в администрации.

В связи с этим изменится движение автобусов №41. Маршрутки пустят в объезд участка по улице Челюскинцев.