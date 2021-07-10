В Барнауле на производстве пострадал рабочий

Женщину госпитализировали. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на производстве пострадала 32-летняя женщина. ЧП произошло 8 июля на предприятии «Комбинат Алтай Тара». Об этом сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

- Сообщение в полицию поступило от диспетчера службы скорой помощи о том, что 32-летняя горожанка госпитализирована с диагнозом закрытый перелом фаланг 1,2,3 пальца и обширной раной предплечья, - пишет паблик.

Оказалось, она засунула пальцы в станок, крики услышал начальник, отключил, после чего помог потерпевшей вытащить застрявшую руку в станке и вызвал бригаду скорой помощи.