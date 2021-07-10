Дело женщины, передавшей помощнику министра здравоохранения на Алтае взятку, направят в суд

Дело у прокурора. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай дело о взятке помощнику министра здравоохранения направят в суд, сейчас оно на подписи о прокурора, сообщает региональный следком.

- Генеральный директор одной из коммерческих организаций Барнаула обвиняется даче взятки должностному лицу в крупном размере, - рассказали в ведомстве.

В июле 2020 года женщина передала чиновнику коньяк и 240 тысяч рублей за заключение госконтракта на поставку медицинских товаров для нужд системы здравоохранения республики.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении самого министра здравоохранения. По версии следствия, вместе с помощником они получили от предпринимателя около 13 млн рублей.