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Общество10 июля 2021 6:18

Дело женщины, передавшей помощнику министра здравоохранения на Алтае взятку, направят в суд

Коньяк и 240 тысяч рублей предназначались за заключение госконтракта
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Дело у прокурора.

Дело у прокурора.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай дело о взятке помощнику министра здравоохранения направят в суд, сейчас оно на подписи о прокурора, сообщает региональный следком.

- Генеральный директор одной из коммерческих организаций Барнаула обвиняется даче взятки должностному лицу в крупном размере, - рассказали в ведомстве.

В июле 2020 года женщина передала чиновнику коньяк и 240 тысяч рублей за заключение госконтракта на поставку медицинских товаров для нужд системы здравоохранения республики.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении самого министра здравоохранения. По версии следствия, вместе с помощником они получили от предпринимателя около 13 млн рублей.