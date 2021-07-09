В алтайском минприроды сменился временный руководитель

Андрей Стрелковский Фото: Олег УКЛАДОВ

Замглавы минприроды Алтайского края, начальник управления лесами Андрей Стрелковский с недавнего времени исполняет обязанности министра, сообщает «Банкфакс».

- Замглавы минприроды Алтайского края, начальник управления природных ресурсов Лариса Казанцева больше не исполняет обязанности руководителя. Возможно, в правительстве края не приняли ее стиль управления и перестановками отвергли ее амбиции занять должность министра, - пишет издание.

Однако точно, чем вызваны такие перестановки, неизвестно.

Бывший глава Минприроды Алтайского края Владимир Попрядухин покинул пост в сентябре 2020 года. Решение вопроса с его заменой затянулось. По данным инсайдеров, на должность рассматривали мэра Алейска Ивана Маскаева, но, по всей видимости кандидатуру отвергли. Помимо этого, кресло могли предлагать и главе Тальменского района Сергею Самсоненко.

Когда у ведомства появится полноценный руководитель, неясно. Известно, что претенденты проходят жесткий отбор, в том числе при участии федералов.