Маршрут автобуса №110 изменят в Барнауле

Измененная схема движения маршрута №110 в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с 12 июля по 30 сентября изменят маршрут №110, сообщили в горадминистрации. Автобусы ходят от Спартака-2 до аэропорта.

- Маршрут изменят, чтобы оценить его целесообразность и определить потребность жителей в транспортном обслуживании, - сказали в мэрии.

В прямом направлении автобус пойдет по маршруту: Спартак-2, далее улицы Б. Олонская, Мамонтова, площадь Баварина, проспекты Ленина и Строителей, Павловский тракт, улицы Фурманова, Власихинская, С. Ускова, Взлетная, Солнечная Поляна, Павловский тракт и аэропорт.

Обратно: аэропорт, Павловский тракт, улицы Кедровая, Дружбы, Смоленская, Малиновая 2-я, Авиаторов, Декоративная, Малиновая, Соловьиная, Смородиновая, далее вновь Павловский тракт, улицы Солнечная Поляна, Взлетная, С. Ускова, Власихинская, Фурманова, Павловский тр., проспекты Строителей и Ленина, улицы Мамонтова, Б. Олонская и Спартак-2.