В общественном транспорте Барнаула выявили нарушителей масочного режима

Во время очередного рейда проинспектировали два трамвая и восемь автобусов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Их проводят полицейские и представители городской власти, сообщили в мэрии.

- Они контролируют, как соблюдают режим работники и пассажиры, а также проверяют автобусы на наличие дезинфицирующих средств, - сказали в пресс-службе.

Во время очередного рейда проинспектировали два трамвая №1 и 5 и восемь автобусов №1, 10, 25, 27, 29, 35, 53, 60 и выявили 12 нарушений. В адрес Горэлектротранса и автоперевозчиков направили требования об устранении нарушений.

В администрации отметили, что персоналу и пассажирам необходимо использовать маски в общественном транспорте и на остановочных площадках. Нарушителям грозит штраф: гражданам - от 15 до 40 тыс. рублей, должностным лицам – от 50 до 150, юрлицам – от 200 до 500 или приостановление деятельности на срок до 90 суток.